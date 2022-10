Putin prova a salvare il suo maxiyacht da 120 milioni: 'In viaggio verso la Russia scortato da navi militari' (Di martedì 4 ottobre 2022) Putin prova a mettere al riparo il suo super yacht da 119 milioni di dollari, riportandolo in Russia . Il 'Graceful', adesso ribattezzato 'Kosatka' ('Balena assassina'), ha lasciato frettolosamente la ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022)a mettere al riparo il suo super yacht da 119di dollari, riportandolo in. Il 'Graceful', adesso ribattezzato 'Kosatka' ('Balena assassina'), ha lasciato frettolosamente la ...

