Protesi per il viso e il corpo a servizio di un personaggio ordinario e diabolico (Di martedì 4 ottobre 2022) Meticolosissima a trovare ruoli calzanti già prima di Judy, con The thing about Pam (da stasera su TopCrime ore 21.15) Renée Zellweger non ha avuto dubbi. La storia di Pam Hupp, ascoltata su un podcast come una pendolare qualsiasi sulle freeway di Los Angeles, tra un’intervista e le visite del cane appena operato all’anca, andava trasformata in miniserie. Gli elementi di fascino di questo fatto di cronaca locale, diventato nel tempo un ritratto di psicologia deviata? Una donna comune – irreprensibile, ben disposta e d’aiuto, seppure anche mitomane, sgarbata al limite dell’offesa, meschina e pianificatrice – che uccide come fosse scritto sull’elenco della spesa. Una riga sopra e domani è un altro giorno, un giorno in cui Pam ha più soldi di ieri. ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 ottobre 2022) Meticolosissima a trovare ruoli calzanti già prima di Judy, con The thing about Pam (da stasera su TopCrime ore 21.15) Renée Zellweger non ha avuto dubbi. La storia di Pam Hupp, ascoltata su un podcast come una pendolare qualsiasi sulle freeway di Los Angeles, tra un’intervista e le visite del cane appena operato all’anca, andava trasformata in miniserie. Gli elementi di fascino di questo fatto di cronaca locale, diventato nel tempo un ritratto di psicologia deviata? Una donna comune – irreprensibile, ben disposta e d’aiuto, seppure anche mitomane, sgarbata al limite dell’offesa, meschina e pianificatrice – che uccide come fosse scritto sull’elenco della spesa. Una riga sopra e domani è un altro giorno, un giorno in cui Pam ha più soldi di ieri. ...

