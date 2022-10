Promo Now Tv: ora il Pass Sport in offerta ad un prezzo mai visto e per i prossimi 4 mesi (Di martedì 4 ottobre 2022) C’è una nuova interessante offerta riguardante Now, la tv online di Sky. Nel dettaglio si tratta di una Promo che riguarda tutti gli apPassionati di calcio, ed in particolare coloro a cui piace seguire la Champions League, la Serie A, e non solo. Promo Now Sport, 4/10/2022 – Computermagazine.itLa nuova offerta di Now è attivabile fino al 3 novembre prossimo e permette di ottenere grandi contenuti ad un prezzo davvero profittevole. Nel dettaglio, come si legge su Calcio e finanza, il Pass Sport viene proposto ad un terzo rispetto al prezzo normale, per i prossimi 4 messi. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti Now, quindi coloro che non hanno già un abbonamento attivo con la tv ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 ottobre 2022) C’è una nuova interessanteriguardante Now, la tv online di Sky. Nel dettaglio si tratta di unache riguarda tutti gli apionati di calcio, ed in particolare coloro a cui piace seguire la Champions League, la Serie A, e non solo.Now, 4/10/2022 – Computermagazine.itLa nuovadi Now è attivabile fino al 3 novembre prossimo e permette di ottenere grandi contenuti ad undavvero profittevole. Nel dettaglio, come si legge su Calcio e finanza, ilviene proposto ad un terzo rispetto alnormale, per i4 messi. L’è riservata solo ai nuovi clienti Now, quindi coloro che non hanno già un abbonamento attivo con la tv ...

