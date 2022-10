Porto-Bayer Leverkusen | Var annulla gol e assegna rigore | Schick sbaglia il penalty VIDEO

(Di martedì 4 ottobre 2022) Episodio da Var davvero particolare quello verificatosi in, match della terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Al minuto 42 infatti i padroni di casa si sono vistire il gol del vantaggio per un fallo di mano avvenuto nella propria area di: in pochi secondi quindi il Var ha ribaltato la situazione,ndo giustamente ilal. Sul dischetto però l’ex Roma Patricksi è fatto ipnotizzare da Diogo Costa, che ha parato la conclusione del ceco. ILSportFace.

sportface2016 : VIDEO - #ChampionsLeague #portovsbayerleverkusen Dal gol al rigore contro in pochi secondi, ma #Schick sbaglia dagl… - asrsupporter : RT @delinquentweet: Gol del Porto VAR review Gol del Porto annullato Rigore al Bayer Leverkusen Schick sbaglia il rigore TUTTO SOTTO CONTR… - domieffe : RT @delinquentweet: Gol del Porto VAR review Gol del Porto annullato Rigore al Bayer Leverkusen Schick sbaglia il rigore TUTTO SOTTO CONTR… - Weltschmerz_xx : RT @delinquentweet: Gol del Porto VAR review Gol del Porto annullato Rigore al Bayer Leverkusen Schick sbaglia il rigore TUTTO SOTTO CONTR… - delinquentweet : Gol del Porto VAR review Gol del Porto annullato Rigore al Bayer Leverkusen Schick sbaglia il rigore TUTTO SOTTO C… -

... alla vigilia nessuno poteva immaginare che i campioni del Belgio potessero rimanere a punteggio pieno dopo le prime due giornate in un gruppo che comprendeLeverkusen,e Atlético Madrid .DIRETTALEVERKUSEN (RISULTATO 0 - 0): GOL ANNULLATO A HUDSON - ODOI Primo quarto di gara che scivola senza gol traLeverkusen. All'11' sono i tedeschi a pungere con un colpo di testa ...I tedeschi vincono 5-0 contro il Viktoria Plzen e restano a punteggio pieno. Sanchez a segno per i francesi, che si prendono i primi tre punti battendo 4-1 lo Sporting ...I bavaresi travolgono 5-0 il Viktoria e sono sicuri del primato solitario nel gruppo C, ok il Marsiglia 4-1 sullo Sporting Lisbona ...