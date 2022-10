Porta Sant’Agostino, ancora divieto di transito ai mezzi di altezza superiore a 2,5 metri: nuove chiusure nel weekend (Di martedì 4 ottobre 2022) Bergamo. Continuano i lavori per il ripristino di Porta Sant’Agostino, in Città Alta, danneggiata lo scorso sabato da un mezzo pesante proveniente dal cantiere per il restauro del complesso monumentale di Sant’Agostino: martedì, 4 ottobre, i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo hanno smontato il contrarco della Porta, pesantemente danneggiato dall’urto provocato dal camion. La Porta è stata riaperta alle 12, in anticipo di circa 3 ore rispetto alle previsioni, e le pietre del contrarco sono state trasPortate in laboratorio per essere restaurate. Nei prossimi giorni rimarrà vigente il divieto di transito per tutti i veicoli con altezza superiore ai metri 2,5. Le limitazioni d’accesso non consentono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 ottobre 2022) Bergamo. Continuano i lavori per il ripristino di, in Città Alta, danneggiata lo scorso sabato da un mezzo pesante proveniente dal cantiere per il restauro del complesso monumentale di: martedì, 4 ottobre, i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo hanno smontato il contrarco della, pesantemente danneggiato dall’urto provocato dal camion. Laè stata riaperta alle 12, in anticipo di circa 3 ore rispetto alle previsioni, e le pietre del contrarco sono state traste in laboratorio per essere restaurate. Nei prossimi giorni rimarrà vigente ildiper tutti i veicoli conai2,5. Le limitazioni d’accesso non consentono ...

