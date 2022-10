Politica: a Paolo Bartolozzi targa alla memoria nel comune di Rufina (Di martedì 4 ottobre 2022) Una targa dedicata a Paolo Bartolozzi, eurodeputato, consigliere regionale, ma soprattutto politico molto vicino ai problemi della gente, è stata inaugurata sulla facciata del comune di Rufina. Poco prima, in una gremita sala del Consiglio Comunale, si era svolta una cerimonia in ricordo di Paolo, rufinese, che iniziò la sua attività Politica nella Dc L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 ottobre 2022) Unadedicata a, eurodeputato, consigliere regionale, ma soprattutto politico molto vicino ai problemi della gente, è stata inaugurata sulla facciata deldi. Poco prima, in una gremita sala del Consiglio Comunale, si era svolta una cerimonia in ricordo di, rufinese, che iniziò la sua attivitànella Dc L'articolo proviene da Firenze Post.

