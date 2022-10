"Piange senza lacrime". La polemica travolge Ginevra Lamborghini (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ereditiera, squalificata dal reality per le brutte dichiarazioni contro Marco Bellavia, è al centro di una tempesta social, dove anche i vip la stanno criticando Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ereditiera, squalificata dal reality per le brutte dichiarazioni contro Marco Bellavia, è al centro di una tempesta social, dove anche i vip la stanno criticando

giammarcosicuro : Incontriamo Nadia in un ospedale di #zaporizhzhia. Pochi giorni fa, dei razzi hanno distrutto la sua casa. Lei è r… - gggreatescape : @annadg21 La scena di lui a terra che piange e quelli che gli passano accanto senza far nulla è stata agghiacciante… - MicheleCanale4 : @cifra324B21 @rosmelloloveDR Traducete queste parole e capirete cos e amore.. Come si piange di nostalgia come si m… - Mogebiliteares : @SonoImprudente Io non mi fido di chi piange senza quasi lacrime. Quando mi succede sono un fiume in piena, compres… - alexroma956 : @_alessietto22 Per favore, per una volta diciamo la verità. Ridicolo è colui che se una persona piange a terra, pas… -