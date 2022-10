Piace al Milan: Isaksen può finire in Premier League (Di martedì 4 ottobre 2022) Non ci sono solo Milan e Fiorentina su Gustav Isaksen: il 21enne esterno d'attacco del Midtjylland è un obiettivo del Brentford. Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Non ci sono soloe Fiorentina su Gustav: il 21enne esterno d'attacco del Midtjylland è un obiettivo del Brentford.

sportli26181512 : Piace al Milan: Isaksen può finire in Premier League: Non ci sono solo Milan e Fiorentina su Gustav Isaksen: il 21e… - ninjadimilano : RT @tomorienjoyer_: Se non vi piace la nuova giacca off white del Milan non avete gli occhi e vi meritate le giacche delle nazionale fatte… - therealpipp : RT @tomorienjoyer_: Se non vi piace la nuova giacca off white del Milan non avete gli occhi e vi meritate le giacche delle nazionale fatte… - glldyi : RT @tomorienjoyer_: Se non vi piace la nuova giacca off white del Milan non avete gli occhi e vi meritate le giacche delle nazionale fatte… - Italia_tokyo20 : RT @tomorienjoyer_: Se non vi piace la nuova giacca off white del Milan non avete gli occhi e vi meritate le giacche delle nazionale fatte… -