Perquisiti gli uffici dei Matarrese: l’ipotesi è di bancarotta fraudolenta da oltre 20 milioni. Indagato anche l’ex presidente Figc e Lega Calcio (Di martedì 4 ottobre 2022) A Bari, sono stati Perquisiti gli uffici dei Matarrese. Le forze dell’ordine hanno effettuato sopralluoghi anche presso le abitazioni della famiglia nell’ambito di un’indagine per bancarotta fraudolenta. Tra gli indagati c’è anche l’ex presidente Figc e Lega Calcio Antonio Matarrese. Perquisiti gli uffici dei Matarrese: Indagato anche l’ex presidente Figc e Lega Calcio La Guardia di Finanza ha fatto irruzione negli uffici, nelle abitazioni e nelle sedi delle società di proprietà della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) A Bari, sono statiglidei. Le forze dell’ordine hanno effettuato sopralluoghipresso le abitazioni della famiglia nell’ambito di un’indagine per. Tra gli indagati c’èAntonioglideiLa Guardia di Finanza ha fatto irruzione negli, nelle abitazioni e nelle sedi delle società di proprietà della ...

pl1952 : Bari, perquisiti gli uffici della famiglia Matarrese: indagati per bancarotta fraudolenta - stefanospidy : Bari, perquisiti gli uffici della famiglia Matarrese: indagati per bancarotta fraudolenta - LeoganeMickael : RT @LaStampa: Perquisiti gli uffici dell’ex presidente Fgic Antonio Matarrese - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Bari, perquisiti gli uffici della famiglia Matarrese: indagati per bancarotta fraudolenta - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bari, perquisiti gli uffici della famiglia Matarrese: indagati per bancarotta fraudolenta -