Perché Ambrosino al Como fa solo tribuna? (Di martedì 4 ottobre 2022) Venti gol e cinque assist complessivi nella scorsa stagione, punta di diamante della Primavera del Napoli e capocannoniere del campionato di categoria: di Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo, giovanissimo centravanti originario di Procida, s’è scritto e s’è detto tanto fino a qualche settimana fa. S’è scritto di un fiuto del gol fuori dal comune, di una certa abilità palla al piede ma anche di una sagacia tattica che vista la giovanissima età (parliamo di un classe 2003) era da considerare importante. Suo padre (sicuramente di parte, per carità) l’aveva addirittura paragonato a quel Gonzalo Higuain che proprio ieri ha annunciato il suo ritiro. Ovviamente si riferiva alle caratteristiche. Sta di fatto che molti di quei complimenti – almeno a giudizio di chi scrive – non erano regalati. Ambrosino se li stava guadagnando sul campo. Con la Primavera del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Venti gol e cinque assist complessivi nella scorsa stagione, punta di diamante della Primavera del Napoli e capocannoniere del campionato di categoria: di GiuseppeDi Bruttopilo, giovanissimo centravanti originario di Procida, s’è scritto e s’è detto tanto fino a qualche settimana fa. S’è scritto di un fiuto del gol fuori dal comune, di una certa abilità palla al piede ma anche di una sagacia tattica che vista la giovanissima età (parliamo di un classe 2003) era da considerare importante. Suo padre (sicuramente di parte, per carità) l’aveva addirittura paragonato a quel Gonzalo Higuain che proprio ieri ha annunciato il suo ritiro. Ovviamente si riferiva alle caratteristiche. Sta di fatto che molti di quei complimenti – almeno a giudizio di chi scrive – non erano regalati.se li stava guadagnando sul campo. Con la Primavera del ...

napolista : Perché Ambrosino al Como fa solo tribuna? Uno dei pochi talenti del vivaio è finito nel dimenticatoio in riva al L… - gadmeischia : Che Dino Ambrosino e Nicola Scotto Di Carlo siano ignoranti sulla storia delle nostre parti e operino in perfetta m… - Giosue38964236 : @Gaetano43993601 No perché ne sono consapevole che abbiamo un allenatore obsoleto e soprattutto la cessione di Anto… - stefzoc : @apetrazzuolo Perché ambrosino è stato mandato a Como con Cutrone Mancuso e cerri? - FJack02 : @LLeMisanthrope @Belluccismo @GiovaniliNapoli @LLeMisanthrope perché? Quale 'parco attaccanti' avrebbe il Como? Tut… -

