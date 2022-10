Pentathlon | Mondiali Junior 2022 | le azzurre mancano la qualificazione alle semifinali

(Di martedì 4 ottobre 2022) Arrivano brutte notizie per l’Italia dalla terza giornata dei Campionatidimoderno in corso di svolgimento a Zielona Gora-Drzonkow, in Polonia. Nelle qualificazioni femminili disputate oggi, infatti, Giorgia Agazzotti (Avia Pervia), Elisa Sala (Avia Pervia), Teresa Gioia (Pentafiano) e Agnese Petricca (Fara) hanno mancato il passaggio. Anzi, per aumentare l’amaro in bocca, Agazzotti e Sala sono le prime due atlete escluse a livello di punteggi. Nel Gruppo “A” l’atleta della Avia Pervia ha chiuso al diciottesimo posto con 1000 punti, mentre Agnese Petricca è solamente ventunesima con 959. Davanti a tutte la lituana Elzbieta Adomaityte con 1065. Passando al Gruppo “B”, invece, Elisa Sala si è piazzata al ...

Pentathlon Moderno, Mondiali Junior: Federico Alessandro e Giorgio Micheli undicesimi nella Staffetta Maschile

Non va oltre l'undicesimo posto l'Italia nella staffetta maschile valevole per i Campionati Junior 2022 di moderno in corso a Zielona Gora - Drzonkow, in Polonia. La seconda giornata di gare, quindi, non regala un'altra medaglia ai nostri atleti, dopo che ieri la ...Domani, i junior 2022 proporranno la staffetta maschile con Federico Alessandro e Giorgio Micheli che, giova ricordarlo, hanno centrato il titolo europeo lo scorso giugno in Spagna.