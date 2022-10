Pd | Nardella | ' alleanze? Io angosciato da crisi mia casa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Dopo la sconfitta del Pd ho quasi un'angoscia che non è legata a chi saranno i nostri alleati o chi potevano essere, ma legata alla mia. Non capisco questa ossessione sugli alleati quando va inla nostra identità, quando non sappiamo quale è la nostra missione. Se noi non sciogliamo questi nodi diventa quasi autolesionista parlare di alleati e farci lacerare da un lato e dall'altro". Così Darioa Metropolis sul sito di Repubblica.