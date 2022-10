Pamela Prati, ingiuria disgustosa | “Che schifo!”: orrore nella Casa, scatta la segnalazione ufficiale [VIDEO] (Di martedì 4 ottobre 2022) La concorrente del GF Vip viene calunniata, l’ingiuria crea il panico nei telespettatori: segnalano tutto a Giulia Salemi Pamela Prati (Mediaset Infinity)È successo in queste ultime ore. Giaele chiacchierava in giardino con Antonella e Edoardo, quando ad un certo punto si è espressa in modo pessimo nei confronti dell’altra concorrente Pamela Prati. In questo clima di tensione, l’offesa ha acquistato ancora più risonanza sui social network e lo stesso pubblico si è dimostrato schifato dalle parole utilizzate da Giaele. Secondo gli utenti di Twitter ci troveremmo di fronte ad un altro fenomeno di bullismo, nel quale una parola con un significato importante a livello di integrazione sociale è stata usata in un contesto del tutto fuori luogo, come insulto alla concorrente ... Leggi su direttanews (Di martedì 4 ottobre 2022) La concorrente del GF Vip viene calunniata, l’crea il panico nei telespettatori: segnalano tutto a Giulia Salemi(Mediaset Infinity)È successo in queste ultime ore. Giaele chiacchierava in giardino con Antoe Edoardo, quando ad un certo punto si è espressa in modo pessimo nei confronti dell’altra concorrente. In questo clima di tensione, l’offesa ha acquistato ancora più risonanza sui social network e lo stesso pubblico si è dimostrato schifato dalle parole utilizzate da Giaele. Secondo gli utenti di Twitter ci troveremmo di fronte ad un altro fenomeno di bullismo, nel quale una parola con un significato importante a livello di integrazione sociale è stata usata in un contesto del tutto fuori luogo, come insulto alla concorrente ...

trash_italiano : Sonia Bruganelli in lacrime dopo il discorso di Pamela Prati. - Pluviophile_G : RT @pollettaa_: secondo me l’abbraccio commosso tra pamela prati e antonella fiordelisi una delle immagini più carine della serata #gfvip h… - Tommaso97952545 : @vladiluxuria In quella casa andrebbero buttati fuori quasi tutti! A parte qualche giovane... La migliore Pamela Pr… - milftresivan : RT @itssmanueel: Pamela Prati sta facendo la crostata col nome di Marco Bellavia e dice: 'Spero che tu stia meglio' ?????????? #gfvip #iostoconb… - sara_betty_ : @Frances78291471 Vogliamo parlare del affermazione di poco gusto di gioella su pamela prati -