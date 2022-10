Pace fatta in casa Beckham, la famiglia si riunisce per la sfilata di Victoria (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo le voci crisi tra l'ex Posh Spice e il marito e i rumor di liti con la nuora, posano tutti insieme a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo le voci crisi tra l'ex Posh Spice e il marito e i rumor di liti con la nuora, posano tutti insieme a ...

Bafri2022 : @ultimenotizie Non è una frase fatta. Preghiamo e speriamo che #Zelensky e #Putin si siedano presto attorno a un ta… - Skq7qZ : @scucugnu2024 Lo so che vorresti invertire i ruoli ma non è possibile, ma quindi prendi pace ??per una volta giustiz… - FraZiaChicca : @annaiov1 La pace a mani in faccia. E comunque la pace con Napoleone l'hanno fatta solo i francesi - deepouis : Che pace non dover cercare anche la pc del blu-ray, però la ?? l'ho fatta lo stesso comprando il dc invece del dvd p… - dima343 : RT @_dqcp: @GiuseppeConteIT Caro pres, governanti di tal fatta paiono vivere in altro pianeta... quello dei ricchi. Aggiungo che solo il pa… -