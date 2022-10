Ordine degli psicologi apre un’istruttoria su Gegia per quello che ha detto a Marco Bellavia

Leggi su biccy

(Di martedì 4 ottobre 2022) Si complica sempre di più la posizione di, che ieri sera ha rischiato di uscire al televoto flash contro Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti. Nei giorni scorsi infatti la comica si è rivolta più volte in modo inopportuno ae per questo diversi utenti (tra cui qualche psicologo) e Veronica Satti hanno contattato l’: “Ci stiamo muovendo. Insieme ad altre persone che si occupano di salute mentale, stiamo facendo un esposto all’del Lazio per radiarla dall’albo“.. Poco fa l’agenzia Dire ha dichiarato che l’...