Nuovi guai per l'ex-premier progressista maltese Muscat travolto dal caso Caruana Galizia (Di martedì 4 ottobre 2022) l'ex-primo ministro progressista maltese, Joseph Muscat, dimessosi a furor di popolo nell'ottobre 2020 a seguito delle proteste di massa per il coinvolgimento del suo capo di gabinetto e di alcuni ministri del suo governo nello scandalo collegato all'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia torna nuovamente sotto i riflettori della cronaca giudiziaria dopo che un pakistano, Wasay Bhatti, rivela Times of Malta, è finito alla sbarra per frode negli Stati Uniti perché accusato di aver preso 1,47 milioni di dollari destinati alla fornitura di test Covid-19. Gli uffici di Joseph Muscat, diventato consulente del pachistano qualche mese dopo essersi dimesso e aver lasciato la politica, sono stati perquisiti dalla polizia a gennaio perché sono spuntati pagamenti di ...

