Nuova Opel Astra Sports Tourer eletta “Auto Familiare del 2022”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 ottobre 2022) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Laincontra i favori dell pubblico, come conferma anche il risultato del sondaggio per la “del” organizzato dalla rivista specializzataStraßenverkehr. Da marzo i partecipanti hanno potuto votare per l’preferita: con il 22,7 per cento dei voti lastation wagon compattaha prevalso tra tutte le vetture fino a 25.000 euro1 nella categoria “Design”, mentre il 19,3 per cento dei lettori della rivista ha portatoal primo posto in classifica per le sue “Tecnologie”. Ciò dimostra come ...