Nuova offerta NOW: calcio e sport con sconto per quattro mesi (Di martedì 4 ottobre 2022) Nuova offerta Now – NOW ha deciso di lanciare una Nuova offerta per tutti gli appassionati di sport. La tv online di Sky – che mette a disposizione tutti i contenuti della pay-tv di Comcast – offre il Pass sport a un terzo del prezzo pieno per i prossimi quattro mesi. L’offerta è attivabile fino L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 ottobre 2022)Now – NOW ha deciso di lanciare unaper tutti gli appassionati di. La tv online di Sky – che mette a disposizione tutti i contenuti della pay-tv di Comcast – offre il Passa un terzo del prezzo pieno per i prossimi. L’è attivabile fino L'articolo proviene dae Finanza.

franciungaro : RT @EmilianoVerga: Nuova app #E015: DaQui Questa #startup offre una #UX innovativa alla funzionalità Muoversi in Lombardia sviluppata da @… - UPrezzo : ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa €639.99 ma qualche giorno fa costava €849.00 Allora forse è il… - sportli26181512 : #Media #Notizie Nuova offerta NOW: calcio e sport con sconto per quattro mesi: Nuova offerta Now – NOW ha deciso di… - CalcioFinanza : Nuova offerta NOW: abbonamento per calcio e sport con sconto per quattro mesi - UPrezzo : ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa €29.99 ma qualche giorno fa costava €33.99 Allora forse è il mo… -