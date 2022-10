Nottingham Forest | Benitez la prima scelta per la panchina | le ultime

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ilvuole dare un cambio di marcia alla propria squadra e starebbe pensando aper laIlvuole dare un cambio di marcia alla propria squadra e starebbe pensando aper la. Secondo quanto riportato dal The Guardian, la società inglese ultima in Premier League vorrebbe esonerare Cooper e dare all’ex Everton la guida della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LeBombeDiVlad : ?? #NottinghamForest, occhi su Rafa #Benitez per la panchina ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Rafa Benitez vicino alla panchina del Nottingham Forest - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Rafa Benitez vicino alla panchina del Nottingham Forest - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Rafa Benitez vicino alla panchina del Nottingham Forest - napolimagazine : DALL'INGHILTERRA - Rafa Benitez vicino alla panchina del Nottingham Forest -

Dopo la pesante sconfitta di ieri sera contro il Leicester, ilstarebbe pensando di sostituire il tecnico Steve Cooper. Secondo quanto riportato da 'Talksport', la dirigenza inglese starebbe pensando ad un ritorno nell'isola per Rafa Benitez.Calcio Napoli - Rafa Benitez potrebbe essere il nuovo allenatore del. A scriverlo è The Guardian: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieRafa Benitez potrebbe presto guidare una squadra inglese che in questo momento è in fondo alla classifica della Premier. E' lui il prescelto.è la prima scelta della dirigenza del Nottingham Forest per sostituire Steve Cooper, vicinissimo all'esonero dopo la sconfitta rimediata contro il Leicester. Il Nottingham Forest è ultimo in ...