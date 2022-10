"Noi non paghiamo", da Twitter a Telegram il movimento italiano contro il caro bollette (Di martedì 4 ottobre 2022) Nato come hashtag su Twitter, ora il movimento "Io non pago" sta crescendo anche su Telegram. In Italia la protesta contro il carovita prende spunto dall'esperienza dei "Don't pay" britannici e prova ad associarsi per dar vita a un'organizzazione di tipo nazionale. "Puntiamo a un milione di adesioni entro il 30 novembre, data in cui se il governo (qualsiasi esso sarà) non avrà messo in atto garanzie per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, inizieremo con l’autoriduzione o il non pagamento delle bollette", scrivono gli organizzatori. L’obiettivo della protesta pacifica è quella di attirare l’attenzione del governo, spingendolo ad approvare misure che contengano l’aumento dei prezzi. Nei giorni scorsi la protesta ha preso vita in diverse città d'Italia, da Nord a Sud. Un falò ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 ottobre 2022) Nato come hashtag su, ora il"Io non pago" sta crescendo anche su. In Italia la protestailvita prende spunto dall'esperienza dei "Don't pay" britannici e prova ad associarsi per dar vita a un'organizzazione di tipo nazionale. "Puntiamo a un milione di adesioni entro il 30 novembre, data in cui se il governo (qualsiasi esso sarà) non avrà messo in atto garanzie per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, inizieremo con l’autoriduzione o il non pagamento delle", scrivono gli organizzatori. L’obiettivo della protesta pacifica è quella di attirare l’attenzione del governo, spingendolo ad approvare misure che contengano l’aumento dei prezzi. Nei giorni scorsi la protesta ha preso vita in diverse città d'Italia, da Nord a Sud. Un falò ...

