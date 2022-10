NFL: IL CASO TUA TAGOVAILOA RIACCENDE IL DIBATTITO SULLA SICUREZZA (Di martedì 4 ottobre 2022) Anziché andare avanti, la NFL di colpo s’è accorta di aver fatto un passo indietro. E soprattutto in casa Dolphins la sensazione è che tiri aria di burrasca: l’infortunio di Tua TAGOVAILOA, il quarterback titolare originario delle Hawaii che è stato schierato contro i Cincinnati Bengals, nonostante soli 4 giorni prima fosse rimasto coinvolto in un incidente di gioco con relativo trauma cranico, rischia di aver creato un precedente assai pericoloso e potenzialmente dannoso anche per la credibilità di certe decisioni. Perché è fin troppo chiaro quanto il coaching staff di Miami abbia voluto sottacere la portata dell’infortunio rimediato da Tua, al punto che un altro intercetto subito nella gara contro i Bills ha finito per procurargli una commozione cerebrale. Il giocatore è rimasto a terra dopo un contatto di gioco e le immagini trasmesse in diretta ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 4 ottobre 2022) Anziché andare avanti, la NFL di colpo s’è accorta di aver fatto un passo indietro. E soprattutto in casa Dolphins la sensazione è che tiri aria di burrasca: l’infortunio di Tua, il quarterback titolare originario delle Hawaii che è stato schierato contro i Cincinnati Bengals, nonostante soli 4 giorni prima fosse rimasto coinvolto in un incidente di gioco con relativo trauma cranico, rischia di aver creato un precedente assai pericoloso e potenzialmente dannoso anche per la credibilità di certe decisioni. Perché è fin troppo chiaro quanto il coaching staff di Miami abbia voluto sottacere la portata dell’infortunio rimediato da Tua, al punto che un altro intercetto subito nella gara contro i Bills ha finito per procurargli una commozione cerebrale. Il giocatore è rimasto a terra dopo un contatto di gioco e le immagini trasmesse in diretta ...

