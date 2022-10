Nella sua carriera ha fotografato più di 600 celebrità, da Coco Chanel a Marilyn Monroe (Di martedì 4 ottobre 2022) Se la cultura pop degli ultimi decenni ha avuto dei volti così iconici è anche merito di chi è riuscito a regalarceli in maniera chiara, affascinante e magica. Tra tutti i fotografi che hanno avuto un impatto forte sulla rappresentazione delle star c’è sicuramente lui. Douglas Kirkland, celebre fotografo canadese, è morto domenica 2 ottobre, Nella sua casa di Los Angeles. Aveva 88 anni. Marilyn Monroe. Le foto più belle in una mostra a Roma guarda le foto Leggi anche › La ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 ottobre 2022) Se la cultura pop degli ultimi decenni ha avuto dei volti così iconici è anche merito di chi è riuscito a regalarceli in maniera chiara, affascinante e magica. Tra tutti i fotografi che hanno avuto un impatto forte sulla rappresentazione delle star c’è sicuramente lui. Douglas Kirkland, celebre fotografo canadese, è morto domenica 2 ottobre,sua casa di Los Angeles. Aveva 88 anni.. Le foto più belle in una mostra a Roma guarda le foto Leggi anche › La ...

GrandeFratello : In seguito a quanto accaduto nella scorsa puntata, Alfonso aveva espresso il desiderio a nome di tutti noi di appro… - marattin : Perché il reddito di cittadinanza - nella sua attuale formulazione - è uno strumento del tutto sbagliato, e da cosa… - coldiretti : Giorgia Meloni, nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni al Villaggio #Coldiretti a Milano, h… - singlesisolamai : RT @melanchoIichead: La notte in cui è uscita sogni al cielo io ero ero in macchina ad affrontare 800km per tornare nella città in cui stud… - lester1968 : @AlessioRoxas95 Nel 2018 il goal che a fatto #CR7 il primo nella sua corsia di bianconero, contro il @SassuoloUS. -