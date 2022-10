Nel disordine mondiale la provocazione di Kim: missile lanciato oltre il Giappone (Di martedì 4 ottobre 2022) - Il razzo ha sorvolato alcune province Giapponesi per inabissarsi fuori da acque territoriali nipponiche. Allarme immediato di Tokyo che ordina una parziale evacuazione. Proteste da Usa e Corea del ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 ottobre 2022) - Il razzo ha sorvolato alcune provincesi per inabissarsi fuori da acque territoriali nipponiche. Allarme immediato di Tokyo che ordina una parziale evacuazione. Proteste da Usa e Corea del ...

