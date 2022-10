Napoli, vince 500mila euro col Vincicasa ma non ritira il premio: la scadenza è tra 6 giorni (Di martedì 4 ottobre 2022) Lo scorso 11 agosto un fortunato giocatore ha messo a segno una vincita da 500mila euro al “Vincicasa”, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal. Da allora, però, non è mai andato a riscuotere la vincita, e mancano soltanto 6 giorni prima che questa vada in scadenza. Il ticket è stato venduto nel Punto di Vendita Sisal in via Domenico Morelli, a Napoli, ma stando a quanto riportato dall’Ufficio Premi di Sisal, non è stato ancora incassato. Duecentomila euro lo attendono al momento della presentazione del biglietto vincente, che vengono corrisposti subito, in denaro, e possono essere spesi senza alcun vincolo. I restanti trecentomila sono invece da investire per acquistare uno o più immobili in Italia, entro due anni. Sisal ha anche reso nota la ... Leggi su tpi (Di martedì 4 ottobre 2022) Lo scorso 11 agosto un fortunato giocatore ha messo a segno una vincita daal “”, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal. Da allora, però, non è mai andato a riscuotere la vincita, e mancano soltanto 6prima che questa vada in. Il ticket è stato venduto nel Punto di Vendita Sisal in via Domenico Morelli, a, ma stando a quanto riportato dall’Ufficio Premi di Sisal, non è stato ancora incassato. Duecentomilalo attendono al momento della presentazione del bigliettonte, che vengono corrisposti subito, in denaro, e possono essere spesi senza alcun vincolo. I restanti trecentomila sono invece da investire per acquistare uno o più immobili in Italia, entro due anni. Sisal ha anche reso nota la ...

