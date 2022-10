Napoli, Spalletti: «Fatta una buona partita, ma già pensiamo alla prossima» (Di martedì 4 ottobre 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine della partita giocata contro l’Ajax in Champions League Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine della partita giocata contro l’Ajax in Champions League. Le sue dichiarazioni: «Di messaggi mi arrivano quelli corretti quelli giusti. E’ soltanto una partita. Abbiamo fatto una buona partita, ma appena finita già pensiamo a quella dopo. In campionato ci sono squadre che vanno forte e quindi dobbiamo stare sul pezzo. Domenica la Cremonese sarà tirata a lucido perché sanno contro chi giocano. In Champions abbiamo fatto tre grandi risultati. Nella mia squadra si possono mettere in luce tutti perché si gioca ogni tre ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato a Sky Sport al termine dellagiocata contro l’Ajax in Champions League Luciano, allenatore del, ha parlato a Sky Sport al termine dellagiocata contro l’Ajax in Champions League. Le sue dichiarazioni: «Di messaggi mi arrivano quelli corretti quelli giusti. E’ soltanto una. Abbiamo fatto una, ma appena finita giàa quella dopo. In campionato ci sono squadre che vanno forte e quindi dobbiamo stare sul pezzo. Domenica la Cremonese sarà tirata a lucido perché sanno contro chi giocano. In Champions abbiamo fatto tre grandi risultati. Nella mia squadra si possono mettere in luce tutti perché si gioca ogni tre ...

anperillo : Un #Napoli così grande e bello da lasciare senza fiato??Stracciato l’#Ajax, così come fatto col #Liverpool. Grandis… - MassimoCaputi : Lezione sontuosa di calcio da parte del #Napoli che travolge l'#Ajax in modo imbarazzante. La squadra di Spalletti… - sportmediaset : Napoli, altro show europeo: Ajax travolto, Spalletti ipoteca gli ottavi #AjaxNapoli #UCL - NapoliCM : ???? Spalletti dopo Ajax Napoli: 'Testa bassa, una grande vittoria non cambia niente' ??? - aledenari : #Spalletti è semplicemente patetico. Dopo il 6-1 contro l’Ajax non puoi presentarti davanti alle telecamere come se… -