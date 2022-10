Napoli, Raspadori: “Il primo gol è il più bello che ho segnato sinora in questa stagione” (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ il gol più bello che ho segnato sinora in questa stagione“. Giacomo Raspadori commenta così il suo tuffo di testa che ha aperto la strada della rimonta. “E’ stato un gol importante ed anche difficile. Sono felice perchè mi sto inserendo bene il merito è molto della fiducia che mi è stata concessa. Sia il mister che la Società mi hanno voluto fortemente ma mi sto esprimendo così è merito della squadra”. “Questo è un gruppo di ragazzi che si aiutano a vicenda e i frutti si vedono. Dobbiamo andare avanti con questo spirito e con questo coraggio che stiamo dimostrando di avere e che abbiamo messo in campo anche stasera“. “Stiamo dimostrando il nostro valore, ci stiamo mettendo tutti a disposizione dell’allenatore e su questa strada si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ il gol piùche hoin“. Giacomocommenta così il suo tuffo di testa che ha aperto la strada della rimonta. “E’ stato un gol importante ed anche difficile. Sono felice perchè mi sto inserendo bene il merito è molto della fiducia che mi è stata concessa. Sia il mister che la Società mi hanno voluto fortemente ma mi sto esprimendo così è merito della squadra”. “Questo è un gruppo di ragazzi che si aiutano a vicenda e i frutti si vedono. Dobbiamo andare avanti con questo spirito e con questo coraggio che stiamo dimostrando di avere e che abbiamo messo in campo anche stasera“. “Stiamo dimostrando il nostro valore, ci stiamo mettendo tutti a disposizione dell’allenatore e sustrada si ...

