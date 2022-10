Napoli, Raspadori: «Ho sentito sin da subito la fiducia di mister e società. Obiettivo? Crescere e migliorare» (Di martedì 4 ottobre 2022) Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine della partita giocata contro l’Ajax in Champions League Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine della partita giocata contro l’Ajax in Champions League. Le sue dichiarazioni: «Dobbiamo continuare così con questo spirito e con la voglia di migliorarsi. Spalletti mi dà tanta fiducia e sin da subito mi ha dimostrato di avermi voluto a tutti i costi. Se faccio bene è perché tutta la squadra sta lavorando bene. Obiettivi? Deve Crescere il valore della squadra, ora pensiamo alla prossima partita. Gol più bello? Quello di testa anche perché ne faccio pochi così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Giacomo, attaccante del, ha parlato a Sky Sport al termine della partita giocata contro l’Ajax in Champions League Giacomo, attaccante del, ha parlato a Sky Sport al termine della partita giocata contro l’Ajax in Champions League. Le sue dichiarazioni: «Dobbiamo continuare così con questo spirito e con la voglia di migliorarsi. Spalletti mi dà tantae sin dami ha dimostrato di avermi voluto a tutti i costi. Se faccio bene è perché tutta la squadra sta lavorando bene. Obiettivi? Deveil valore della squadra, ora pensiamo alla prossima partita. Gol più bello? Quello di testa anche perché ne faccio pochi così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

