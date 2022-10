Napoli maestoso ad Amsterdam: il coro tifosi azzurri sbeffeggia l’Ajax (Di martedì 4 ottobre 2022) È appena terminata la partita di Champions League che ha visto il Napoli opporsi all’ Ajax di Alfred Schreuder. Il punteggio è uno dei più larghi della storia degli azzurri in questa competizione. Sei a uno per i partenopei, in quella che doveva essere una trasferta difficile per i ragazzi di mister Luciano Spalletti. Le sei reti sono arrivate dopo il gol del vantaggio degli olandesi con Kudus al nono minuto del primo tempo, da quel momento in poi si è vista una sola squadra in campo. I gol sono arrivati rispettivamente da: Giacomo Raspadori al 18’, Giovanni Di Lorenzo al 33’, Piotr Zielinski al 45’, nel corso della prima frazione di gioco. Nei secondi 45 minuti sono arrivati i gol di Raspadori, doppietta per l’italiano; Khivicha Kvaratskhelia al 63’ e il “Cholito” Giovanni Simeone. Dopo il sesto gol, i tifosi partenopei che ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 ottobre 2022) È appena terminata la partita di Champions League che ha visto ilopporsi all’ Ajax di Alfred Schreuder. Il punteggio è uno dei più larghi della storia degliin questa competizione. Sei a uno per i partenopei, in quella che doveva essere una trasferta difficile per i ragazzi di mister Luciano Spalletti. Le sei reti sono arrivate dopo il gol del vantaggio degli olandesi con Kudus al nono minuto del primo tempo, da quel momento in poi si è vista una sola squadra in campo. I gol sono arrivati rispettivamente da: Giacomo Raspadori al 18’, Giovanni Di Lorenzo al 33’, Piotr Zielinski al 45’, nel corso della prima frazione di gioco. Nei secondi 45 minuti sono arrivati i gol di Raspadori, doppietta per l’italiano; Khivicha Kvaratskhelia al 63’ e il “Cholito” Giovanni Simeone. Dopo il sesto gol, ipartenopei che ...

