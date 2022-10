Napoli, Giuntoli lavora a tre rinnovi oltre Meret (Di martedì 4 ottobre 2022) Cristiano Giuntoli sta continuando tiene d’occhio il mercato, ma soprattutto i rinnovi. Lo scouting azzurro è sempre alla ricerca di nuovi nomi, quindi nonostante venga detto che il calciomercato è chiuso, c’è sempre qualche giocatore da vagliare. Ma in questo momento il Napoli pensa soprattutto ai rinnovi, con Giuntoli che vuole chiudere per quelli di Anguissa, Lobotka, Rrahmani e Meret. Meret: c’è Daniel tra i ‘segreti’ della rinascita Ecco quanto scrive Il Mattino: “E allora non deve stupire che nel giro di pochi giorni Cristiano Giuntoli ha iniziato a discutere del rinnovo di altri tre azzurri, a parte Meret s’intende: Anguissa, Rrhamani e Lobotka. Sì, il Napoli stavolta cambia strategia e non intende più arrivare ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 ottobre 2022) Cristianosta continuando tiene d’occhio il mercato, ma soprattutto i. Lo scouting azzurro è sempre alla ricerca di nuovi nomi, quindi nonostante venga detto che il calciomercato è chiuso, c’è sempre qualche giocatore da vagliare. Ma in questo momento ilpensa soprattutto ai, conche vuole chiudere per quelli di Anguissa, Lobotka, Rrahmani e: c’è Daniel tra i ‘segreti’ della rinascita Ecco quanto scrive Il Mattino: “E allora non deve stupire che nel giro di pochi giorni Cristianoha iniziato a discutere del rinnovo di altri tre azzurri, a partes’intende: Anguissa, Rrhamani e Lobotka. Sì, ilstavolta cambia strategia e non intende più arrivare ...

yassa9898 : RT @dariopelle3: Come riportato anche da #Repubblica, la #Juventus starebbe cercando #Giuntoli come nuova figura da inserire in società.… - iINSIDER_ : #Lucca, l'agente: '#Napoli? #Giuntoli lo voleva per sostituire #Petagna, ecco perché è finito all'#Ajax. INSIDER É… - zazoomblog : Agente Lucca: 'Giuntoli lo voleva a Napoli al posto di Petagna ecco perché è andato all'Ajax' -… - claudioruss : L'agente dell'attaccante dell'#Ajax Lorenzo #Lucca a @CalcioNapoli24: '#Napoli? Il ds #Giuntoli lo voleva per sosti… - yutomanga : RT @dariopelle3: Come riportato anche da #Repubblica, la #Juventus starebbe cercando #Giuntoli come nuova figura da inserire in società.… -