Multa di 12 mila euro all’Atalanta per i cori contro Commisso | presidente della Fiorentina | e il portiere Terracciano

(Di martedì 4 ottobre 2022)all'Atalanta per i. Il Giudice Sportivo di Serie A, in riferimento alla partita Atalanta-di domenica 2 ottobre 2022, ha inflitto un'ammenda di 12all'Atalanta. L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Multa di 12 mila euro all’Atalanta per i cori contro Commisso, presidente della Fiorentina, e il portiere Terraccia… - infoitinterno : Giudice Sportivo: 12 mila euro di multa all’Atalanta: il motivo - CalcioPillole : Giudice Sportivo: 12 mila euro di multa all’Atalanta: il motivo - fiorentina_it : #Atalanta - #Fiorentina: 12 mila euro di multa ai bergamaschi per i cori di discriminazione territoriale nei confro… - solofinanza : Conto corrente: fino a 15 mila euro di multa, attenzione -

E' stato il padre del ragazzo a dare notizie al sindaco, confermando che ai giovani è stato chiesto il pagamento di unadi 50rupie, equivalente a circa 600 euro. Daniele Starinieri aveva ...L'allenatore granata, che è stato punito anche con unadi 5euro, salterà così il ritorno al Grande Torino in programma domenica, quando all'ora di pranzo la sua squadra affronterà l'...L’Esercito Italiano e le Forze dell’Ordine, grazie al costante monitoraggio del territorio hanno inferto, ancora una volta, un duro colpo all’illecito smaltimento di rifiuti speciali. Grazie ad una co ...Sono stati 16.650 i controlli effettuati sul rispetto delle norme di esserci commerciali e pubblici esercizi, con quasi 4 mila sanzioni ... salassandoli con le multe. In un solo anno, ne sono state ...