Morgane – Detective geniale 2 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

(Di martedì 4 ottobre 2022) Questa sera, martedì 4 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi2, la seconda stagionefortunata serie tv francese con protagonista Audrey Fleurot che veste i panni diAlvaro. Nellastagione l’abbiamo vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulenteDirezione InterregionalePolizia Giudiziaria di Lille. Genio fuori controllo, look a dir poco eccentrico, madre di tre figli avuti da due uomini diversi,, nelle nuove puntate, ricomincerà a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Il suo intuito ...

RaiUno : ?? Raggiante, geniale, guizzante, originale, ribelle... Semplicemente #Morgane! Da stasera #4ottobre in prima visio… - Lady_Pirate : RT @RaiUno: ?? Raggiante, geniale, guizzante, originale, ribelle... Semplicemente #Morgane! Da stasera #4ottobre in prima visione assoluta… - zazoomblog : Morgane – Detective geniale 2: trama cast quante puntate e streaming - #Morgane #Detective #geniale #trama - IOdonna : Chi è? È l'ex donna delle pulizie ora consulente della polizia - zazoomblog : Morgane detective geniale questa sera alle 21.25 su Rai 1: le anticipazioni della puntata - #Morgane #detective… -

Ecco dove vedereGeniale 2 in streaming e in TV: in totale gli episodi della seconda stagione sono 8. La prima stagione era stata un vero e proprio successo, capace di conquistare il pubblico di Rai ...geniale" questa sera alle 21.25 su Rai 1, e in contemporanea su RaiPlay.Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è una donna dall'intuito geniale, spiritosa, resa tenace ...Chi è Audrey Fleurot, l’attrice che ricopre il ruolo di Morgane Alvaro nella serie tv Morgane – Detective geniale 2 in onda su Rai 1 Nota attrice francese che ha conquistato negli anni popolarità e ...A che ora inizia Morgane – Detective geniale 2 su Rai 1 La messa in onda di ogni puntata (in tutto 4 per 4 serate) è prevista alle ore 21,25 del martedì sera. Ogni puntata avrà una durata di circa 2 ...