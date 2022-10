“Montagna di soldi” Pierluigi Diaco | scoppia il caso alla Rai per il mega stipendio | le cifre

(Di martedì 4 ottobre 2022) Bella Ma costerebbe unadi, così come altissimo sarebbe lodi: a rivelare l’indiscrezione è Dagospia, il giornale diretto da Roberto D’Agostino. Un programma, bella Ma, pensato dae voluto dRai che però non sta dando i risultati sperati. Stroncato da più critiche, l’ultima di Aldo Grasso, il programma sta diventando unper la Rai. E dire che l’idea non sarebbe male. Il punto di partenza è mettere a confronto la generazione boomer e la generazione Z, che semplificando, è il contrasto fra anziani e giovani, ma tutto ciò viene reso in maniera disordinata, disorganizzata, priva di senso e che, ovviamente fra smarrire lo scopo reale. “Né va meglio se le categorie si affrontano attraverso i quiz – ...

Daniele78849479 : @ominostanco @AxiaFel Meglio di noi di sicuro visto che la Germania ha messo una montagna di soldi per aiutare il s… - AngelaBez3 : @ralphfeldberg @fattoquotidiano Questa famiglia in Ucraina ha interessi enormi...che credo vogliano tutelare...come… - FilippoLicari4 : @BaldinoVittoria sottolinea il fatto che hai restituito una montagna di soldi che la sicilia è riuscita a farsi boc… - Angelo_MB : .... mica è finita... ora dobbiamo vedere che fine farà tutta quella montagna di soldi... #presadiretta - Angelo_MB : ...una montagna di soldi buttati... #presadiretta -

TorinoToday

...un'operazione finanziaria così ingente perché avrebbe messo in conto di guadagnare moltissimi... coi loro bambini, perché lì intorno girava un leone di. Insomma: la tenuta da quasi 15 ...... le casupole non ancorate perdevano spesso la presa sul fianco dellae migliaia di case ... Non si tratta di avere piùdi me, di avere una casa a tre piani molto lontana dal mio umile ... La Regione stanzia quasi 700mila euro per aiutare le scuole di montagna del Torinese e del Piemonte Sale a 672mila euro la somma che la Regione Piemonte ha deciso di stanziare a favore delle scuole in montagna. Ai 540mila euro stanziati nel mese di giugno 2022, su proposta del vice presidente region ...La domanda è semplice: quanto ci sono costati i due voli delle due eliambulanze alzatesi rispettivamente da Preturo (AQ) e Pescara, ieri pomeriggio, per prestare soccorso a tre escursionisti sul Gran ...