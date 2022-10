Mondiali 2030, anche l’Ucraina si candida come paese ospitante (Di martedì 4 ottobre 2022) Mondiali 2030, la Federazione ucraina ha presentato la propria candidatura per ospitare la rassegna iridata Nell’ambito di un ticket con Spagna e Portogallo, anche l’Ucraina si è candidata come possibile paese ospitante per i Mondiali del 2030. A riferirlo è il Times, che svela anche la partnership con gli altri due paesi. Le aspettative sono ovviamente che, per quelal data, la ricostruzione del paese sia ormai partita da tempo. Arabia Saudita, Egitto e Grecia stanno comunque pensando di inviare una loro presentazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022), la Federazione ucraina ha presentato la propriatura per ospitare la rassegna iridata Nell’ambito di un ticket con Spagna e Portogallo,si ètapossibileper idel. A riferirlo è il Times, che svelala partnership con gli altri due paesi. Le aspettative sono ovviamente che, per quelal data, la ricostruzione delsia ormai partita da tempo. Arabia Saudita, Egitto e Grecia stanno comunque pensando di inviare una loro presentazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

