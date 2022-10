Milano, condanna per stupro, l'Italia chiede al Brasile di estradare Robinho (Di martedì 4 ottobre 2022) Robinho deve scontare la pena in Italia. Il ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione per l'ex attaccante del Milan, condannato in via definitiva assieme a un ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022)deve scontare la pena in. Il ministero della Giustizia ha inoltrato alla richiesta di estradizione per l'ex attaccante del Milan,to in via definitiva assieme a un ...

repubblica : Robinho, condanna per stupro: chiesta al Brasile l'estradizione [a cura della redazione Milano] - telodicegnazia : RT @Anpinazionale: 'Il Presidente dell'#ANPI provinciale, Cenati condanna le immagini e le parole dei manifesti: 'Esprimo massima solidarie… - muurnightstuba : RT @repubblica: Robinho, condanna per stupro: chiesta al Brasile l'estradizione [a cura della redazione Milano] - 4C1D5T0RM : RT @repubblica: Robinho, condanna per stupro: chiesta al Brasile l'estradizione [a cura della redazione Milano] - SimoneCosimi : RT @ValerioMoggia: Robinho nel 2013 ha stuprato una ragazza a Milano assieme a degli amici, e da gennaio è latitante dopo una condanna defi… -