Milano: bollette bruciate davanti alla sede dell'Eni (Di martedì 4 ottobre 2022) Sotto la sede dell'Eni in corso Buenos Aires a Milano il sindaco Usb, insieme ad altre persone, ha organizzato un sit in bruciando le bollette. Milano: lo striscione in segno di protesta I cittadini di Milano, in segno di protesta, si sono diretti verso la sede di Arera appendendo uno striscione che recita le seguenti parole: "Carovita e carobollette, la vostra guerra e la vostra crisi noi non le paghiamo". Le parole di Pietro Cusimano Il portavoce di Usb Lombardia, Pietro Cusimano, ha dichiarato che "Eni, come altre società, faceva parte di un patrimonio pubblico che oggi è stato smembrato e non c'è più: vogliamo rimarcare come lo Stato italiano non riesce più a esercitare un ruolo nel controllo dei prezzi ma è in balia dei mercati, e i risultati sono ...

