Milan, Tomori: «Potter? Il Chelsea ha preso un grande allenatore»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni: «Il Chelsea ha preso un grande allenatore. Ha fatto molto bene con il Birghton e ora sta dimostrando le sue doti con una big. Speriamo che non sia il caso di domani così potremo vincere».

