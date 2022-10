Meloni non vuole nuovo caso Savona ma Salvini su Viminale lo cerca (Di martedì 4 ottobre 2022) Da una parte Giorgia Meloni che incontra il ministro Roberto Cingolani per discutere il dossier che ha messo in cima ai suoi pensieri, quello dell'energia, e sente al telefono il presidente ucraino ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Da una parte Giorgiache incontra il ministro Roberto Cingolani per discutere il dossier che ha messo in cima ai suoi pensieri, quello dell'energia, e sente al telefono il presidente ucraino ...

CarloCalenda : A ogni tornata elettorale editorialisti e politologi spiegano quanto sono diventati seri populisti e sovranisti (qu… - demagistris : Con Meloni non ci sarà cambiamento in politica economica e finanziaria, ma continuità con il draghismo, nessuna nov… - CarloCalenda : Non verificano la qualità della classe dirigente. Basta che Meloni non abbia festeggiato la vittoria. È una statist… - LiberataItalia : RT @OllaPiero: @Manicomitico @meloni @matteosalvinimi @berlusconi @GiuseppeConteIT Forse è meglio ti faccia curare da un fenomeno perché a… - Fabio48916958 : In Italia qualche sciocco teme il fascismo, sono gli stessi che vanno ad accogliere i barconi o che tolgono i croce… -