Meloni: l’Italia riparta affidandosi a San Francesco e recuperando il senso di comunità (Di martedì 4 ottobre 2022) “Oggi l’Italia festeggia e si affida al suo patrono San Francesco”. Lo afferma Giorgia Meloni in una nota ricordando la sacra ricorrenza del 4 ottobre. Una figura, quella del Poverello di Assisi, che per la seconda volta torna nei discorsi pubblici della leader della destra. E al quale Meloni si ispira per chiedere coesione e unità in un momento difficile per l’Italia. “La cerimonia di accensione della lampada votiva dei Comuni italiani che arde sulla tomba del santo d’Assisi, che tradizionalmente rinnova il legame che unisce il nostro popolo e le sue Istituzioni ad uno dei padri della nostra civiltà – continua – assume quest’anno una valenza simbolica straordinaria. La presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e l’offerta dell’olio da parte della Conferenza episcopale italiana per omaggiare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) “Oggifesteggia e si affida al suo patrono San”. Lo afferma Giorgiain una nota ricordando la sacra ricorrenza del 4 ottobre. Una figura, quella del Poverello di Assisi, che per la seconda volta torna nei discorsi pubblici della leader della destra. E al qualesi ispira per chiedere coesione e unità in un momento difficile per. “La cerimonia di accensione della lampada votiva dei Comuni italiani che arde sulla tomba del santo d’Assisi, che tradizionalmente rinnova il legame che unisce il nostro popolo e le sue Istituzioni ad uno dei padri della nostra civiltà – continua – assume quest’anno una valenza simbolica straordinaria. La presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e l’offerta dell’olio da parte della Conferenza episcopale italiana per omaggiare ...

ItaliaViva : L'Italia per essere credibile deve essere europeista, non sovranista. E vedrete che Meloni cambierà idea su tutto,… - Tommasocerno : #PiazzaGrande - L’Italia si mobilita, le aziende chiudono #Illy - “La mia ricetta fra guerra, Meloni e futuro”… - GiovaQuez : Santoro: “Considerando l’astensionismo Meloni l’hanno votata il 16% degli italiani, non c’è stato nessun plebiscito… - d6e00e857e2340e : “Difendiamo gratis Meloni contro gli attacchi di Rula Jebreal”, Questa donna nemica dell'Italia della democrazia è… - IlSedutomulo : RT @mbmarino: Adesso io non voglio fare il precisetto, categoria che odio, ma 'difendere i suoi interessi' significa che l'Italia deve dife… -