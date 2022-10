Meloni e Draghi? Cosa sta succedendo davvero | FdI | Delmastro vuota il sacco | Video

(Di martedì 4 ottobre 2022) "Sono preoccupati Silvio Berlusconi e Matteo Salvini? Vedono che Giorgiae Mariosi parlano...": Myrta Merlino ha fatto questa domanda ad Andreadi Fratelli d'Italia, suo ospite a L'Aria che tira su La7. Ilano allora si è affrettato a spegnere le polemiche sul nuovo governo: "Non so se siano preoccupati. A me pare incredibile però che, mentre due profili altamente istituzionali stanno facendo un passaggio di consegne ordinato, si discuta di un inciucio per cuisarebbeana. Speriamo che la prossima settimananon siaano". "Pensi che io puntavo su di lei al governo, invece tutti tecnici volete mettere...", è intervenuta allora la conduttrice. Anche in questo caso ...

ladyonorato : Sarebbe il più plateale tradimento del voto degli Italiani, che premiando Meloni e Conte hanno espresso il giudizio… - davidefaraone : FI e Lega che hanno sostenuto ministri tecnici nel governo Draghi litigano con la Meloni che vuole i tecnici mentre… - fattoquotidiano : Dopo ”l'ultimo” condono di Draghi, arriva quello di Meloni - ledicoladelsud : Morra: “Non c’è differenza tra governo Draghi e futuro governo Meloni” - marcomoltomale : RT @lvoir: Quindi su 20 ministri circa 12 saranno tecnici? La #Meloni non ha tutta sta gente valida che diceva di avere ? E davvero mander… -

Il deputato spiega come Giorgiae Mariostanno facendo un passaggio di consegne ordinato e smentendo le polemiche su un presunto 'inciucio'. Per quanto riguarda la scelta dei profili ...nella giungla dei bonus. L'eredità di Conte e: incentivi per 185 miliardi Merlino corta allora un'altra stranezza: 'Nella mia vita di giornalista mi sono occupata molto di economia, Non ...(Adnkronos) – “Capiamo che non c’è differenza fra ieri ed oggi, fra l’ancora in carica governo Draghi e il futuro governo Meloni Capiamo che FdI è stata opposizione pro forma, per garantire la ...Meloni è al lavoro non solo sulla nuova squadra di governo ... Secondo alcune anticipazioni, la base da cui partire è una sorta di eredità dal governo Draghi (circa 10 miliardi) grazie al minor ...