Meloni a Zelensky: "Sostegno a Ucraina, annessioni Russia senza valore" (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) - L'annessione delle regioni dell'Ucraina alla Russia non ha alcun valore. Così in una nota Fratelli d'Italia dopo il colloquio telefonico di oggi tra la leader di Fdi Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. La presidente di Fratelli d'Italia "ha ringraziato Zelensky per le congratulazioni, ha ricordato la vicinanza che Fratelli d'Italia e i Conservatori europei hanno dimostrato nei confronti di Kiev fin dal primo giorno della guerra - si legge nella nota - ha confermato il suo pieno Sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino". Meloni ha inoltre ribadito "che la dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine da parte della Federazione Russa non ha alcun valore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) - L'annessione delle regioni dell'allanon ha alcun. Così in una nota Fratelli d'Italia dopo il colloquio telefonico di oggi tra la leader di Fdi Giorgiae il presidente dell'Volodymyr. La presidente di Fratelli d'Italia "ha ringraziatoper le congratulazioni, ha ricordato la vicinanza che Fratelli d'Italia e i Conservatori europei hanno dimostrato nei confronti di Kiev fin dal primo giorno della guerra - si legge nella nota - ha confermato il suo pienoalla causa della libertà del popolo ucraino".ha inoltre ribadito "che la dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine da parte della Federazione Russa non ha alcun...

GiovaQuez : Santoro: “Meloni ci va da Zelensky a parlare di autonomia come ha fatto il Papa?”. Parla solo di Zelensky, ma la pa… - Agenzia_Ansa : Zelensky si congratula con Meloni: 'Spero venga presto a Kiev'. La leader di FdI esprime 'pieno sostegno alla liber… - rtl1025 : ?? Nella telefonata con Volodymyr #Zelensky, Giorgia #Meloni 'ha confermato il suo pieno sostegno alla causa della l… - BEPPESARNO : ...Mentre ad #assisi #mattarella parla di pace, la #meloni telefona a #zelensky assicurandogli ogni aiuto e sostegn… - LGobbini : @CarloCalenda Carlo, ancora non hai capito che sei il nemico numero due di ogni piddino? Ormai sei come zelensky pe… -