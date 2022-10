Meleo | “Lavori piazza Sempione | giunta Marchionne dia risposte”

(Di martedì 4 ottobre 2022) Municipio III, M5s: “dia” – “Idi riqualificazione dinon sembrano conclusi, ma per lalo sono comunque. Abbiamo espresso pubblicamente la nostra solidarietà a Paolo Foschi, giornalista del Corriere della Sera e residente in Terzo Municipio, che la scorsa settimana è stato aggredito da un addetto aimentre svolgeva la sua attività di reporter osservando la situazione dei cantieri, ancora aperti, nei pressi di. “Mentre abbiamo notato gli attestati di vicinanza provenienti dalla maggioranza capitolina, ci è sfuggita la posizione in merito ...

LavoroLazio.com

... Matteo Pietrosante, per conoscere le effettive tempistiche di conclusione deidi ... Quando ci sarà il vero ciak finale' Così in una nota la capogruppo capitolina del M5s, Linda, e i ...Così in una nota Linda, capogruppo M5s in Assemblea capitolina, Dario Quattromani e Marina Battisti, consiglieri M5s. Max Elezioni politiche, Meleo (M5s): "Nel solco delle battaglie del Movimento, saremo sempre dalla parte dei cittadini romani"