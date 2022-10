Mediaset: “Due cambi per Spalletti rispetto al Torino. Tanti tifosi azzurri ad Amsterdam” (Di martedì 4 ottobre 2022) Carlo Landoni, giornalista di Mediaset, si è soffermato su Ajax-Napoli ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la rete”: “Non c’è stata alcuna rifinitura del Napoli stamani, ho saputo da voci di dentro che la squadra ha fatto in albergo un risveglio muscolare. Spalletti ha detto che cambierà 2 o 3 titolari stasera e la rosa profonda e di qualità lo permette. rispetto all’anno scorso, il Napoli non ha 11 titolari, la rosa è completa. Meret sicuramente gioca, di Lorenzo è in uno stato di forma eccezionale”. Landoni, ha poi, aggiunto: “Kim non si tocca al pari dei tre centrocampisti che attualmente credo siano intoccabili, Kvara è in grande forma per cui immagino Simeone al posto di Raspadori e Lozano al posto di Politano. Rrahmani penso stia bene nonostante la fasciatura di ieri, ma se il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 ottobre 2022) Carlo Landoni, giornalista di, si è soffermato su Ajax-Napoli ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la rete”: “Non c’è stata alcuna rifinitura del Napoli stamani, ho saputo da voci di dentro che la squadra ha fatto in albergo un risveglio muscolare.ha detto cheerà 2 o 3 titolari stasera e la rosa profonda e di qualità lo permette.all’anno scorso, il Napoli non ha 11 titolari, la rosa è completa. Meret sicuramente gioca, di Lorenzo è in uno stato di forma eccezionale”. Landoni, ha poi, aggiunto: “Kim non si tocca al pari dei tre centrocampisti che attualmente credo siano intoccabili, Kvara è in grande forma per cui immagino Simeone al posto di Raspadori e Lozano al posto di Politano. Rrahmani penso stia bene nonostante la fasciatura di ieri, ma se il ...

