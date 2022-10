Mattarella alle celebrazioni di San Francesco: “È il padre della nostra civiltà”. Rampelli: bel segnale (Di martedì 4 ottobre 2022) “Ci avviciniamo all’ottocentesimo anniversario della morte di Francesco d’Assisi. A lui guardiamo come a uno dei padri della nostra civiltà. Come a un visionario che plasma la realtà, capace di indicare un percorso verso un futuro al quale intendiamo essere fedeli. Un futuro migliore! È questo, oggi, l’augurio da Assisi: per l’Italia e per il mondo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente ad Assisi per le celebrazioni del patrono d’Italia. Mattarella, tra le ovazioni dei presenti e il benvenuto delle autorità, ha presieduto il rito di accensione della Lampada del Santo. Quest’anno dedicata da parte di tutta l’Italia a tutti coloro che si sono prodigati per contrastare la pandemia da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) “Ci avviciniamo all’ottocentesimo anniversariomorte did’Assisi. A lui guardiamo come a uno dei padri. Come a un visionario che plasma la realtà, capace di indicare un percorso verso un futuro al quale intendiamo essere fedeli. Un futuro migliore! È questo, oggi, l’augurio da Assisi: per l’Italia e per il mondo”. Così il presidenteRepubblica, Sergio, presente ad Assisi per ledel patrono d’Italia., tra le ovazioni dei presenti e il benvenuto delle autorità, ha presieduto il rito di accensioneLampada del Santo. Quest’anno dedicata da parte di tutta l’Italia a tutti coloro che si sono prodigati per contrastare la pandemia da ...

