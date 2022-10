Matia Emme | chi è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 ottobre 2022)lo conosciamo tutti: il bello delle fiction all’italiana che ha fatto sognare in tantissimi davanti allo schermo, soprattutto in prima serata, con ad esempio L’Onore e il Rispetto e Il Peccato e la Vergogna. A seguito, poi, del coming out dell’anno 2020 proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, l’attore ha potuto finalmente condurre la sua vita sentimentale con la libertà che desiderava da tanto tempo. La nuova fiamma diAd oggi,, poi, ha anche una nuova fiamma: risulta infatti esserecon. Ma cosa sappiamo di lui? Cerchiamo di scoprire insieme qualche dettaglio in più sulla sua ultima dolce metà. Chi è il ragazzo misterioso e affascinante Il giovane ed aitante ...