Marco Bellavia torna sui social e la produzione sta lavorando per riaverlo al Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di martedì 4 ottobre 2022)si è ritirato dalVip nella mattina di sabato dopo aver passato l’ennesima notte in bianco in piena crisi. Purtroppo, come già abbiamo avuto modo di vedere, i vipponi con cui ha condiviso il reality non hanno fatto niente per metterlo a suo agio ma anzi, lo hanno emarginato e deriso. Atteggiamenti che hanno portato ad una squalifica per incitamento al bullismo (Ginevra Lamborghini) ed un’eliminazione flash (Giovanni Ciacci). Continuano i post dei vip contro Giovanni Ciacci (“barbablu di M”): c’è anche Tina Cipollari https://t.co/G1wltqFlzG #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 4, 2022 Nella puntata di lunedì sera Alfonso Signorini ha affrontato il caso senza il diretto interessato. Questo perchélunedì sera non stava affatto bene. La ...