Marco Bellavia torna sui social dopo il GF Vip, ecco il video con il figlio: "Riunito con Filippo" (Di martedì 4 ottobre 2022) Marco Bellavia, dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip, torna sui social e lo fa nel migliore dei modi possibili. Il volto di Bim Bum Bam, si è presentato sorridente insieme al figlio Filippo. Marco Bellavia torna sui social, le prime parole dopo il Grande Fratello Vip Nel video che trovate in apertura del nostro...

