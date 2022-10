Marco Bellavia rompe il silenzio: la sua opinione su cosa è accaduto al GF Vip e durante la puntata serale (Di martedì 4 ottobre 2022) Marco Bellavia è uscito dalla Casa e, pur non prendendo parte alla puntata del GF Vip di ieri sera, ha ascoltato quanto è stato detto nel corso del programma, e non ha tardato a condividere sui social la sua opinione su quanto accaduto. Marco Bellavia al GF Vip: una triste pagine di televisione Nel corso degli ultimi giorni che ha vissuto nella Casa (nella quale è rimasto solo due settimane) Marco Bellavia aveva manifestato ai compagni dei reality la necessità di essere aiutato e confortato, visto l’insorgere di alcuni problemi. L’ex mito di Bim Bum Bam, infatti, aveva spiegato di sentirsi sopraffatto dalla situazione, di avere dei problemi di depressione e di aver perso il suo equilibrio. La reazione dei coinquilini è stata al ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 ottobre 2022)è uscito dalla Casa e, pur non prendendo parte alladel GF Vip di ieri sera, ha ascoltato quanto è stato detto nel corso del programma, e non ha tardato a condividere sui social la suasu quantoal GF Vip: una triste pagine di televisione Nel corso degli ultimi giorni che ha vissuto nella Casa (nella quale è rimasto solo due settimane)aveva manifestato ai compagni dei reality la necessità di essere aiutato e confortato, visto l’insorgere di alcuni problemi. L’ex mito di Bim Bum Bam, infatti, aveva spiegato di sentirsi sopraffatto dalla situazione, di avere dei problemi di depressione e di aver perso il suo equilibrio. La reazione dei coinquilini è stata al ...

