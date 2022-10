Marco Bellavia rompe il silenzio. Il primo video social è con il figlio (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex gieffino è tornato su Instagram pochi giorni dopo avere abbandonato il Grande fratello vip, dove è stato vittima di bullismo a causa della sua depressione Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex gieffino è tornato su Instagram pochi giorni dopo avere abbandonato il Grande fratello vip, dove è stato vittima di bullismo a causa della sua depressione

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : Dov’è l’umanità dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia, invece di tendergli una mano? #gfvip… - MarioManca : Non sapete la rabbia che mi fa vedere Ciacci che in diretta sgrana in rosario mentre nei filmati annienta Marco Bel… - cindykia25644 : RT @AngoloDV: Marco Bellavia, spunta il messaggio di Luca Onestini (FOTO) ##angolodellenotizie #marcobellavia #4ottobre #grandefratello #gr… - meli_mf_ : RT @EleonoraDAmore: Ginevra Lamborghini è stata l’unica squalificata dal #gfivip. L'assunzione di responsabilità attraversa la condivisione… -