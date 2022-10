Marco Bellavia ritorna a casa: il suo messaggio con il figlio (Di martedì 4 ottobre 2022) Marco Bellavia è ritornato a casa. Dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri sera in cui il conduttore Alfonso Signorini, ha dichiarato che il concorrente non era potuto andare in studio perché ancora le sue condizioni di salute non erano buone. Oggi finalmente lo rivediamo e lascia un messaggio per tutti i suoi fan. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip GF VIP 7, Marco Bellavia a casa: il suo messaggio sui social Una lieta sorpresa ha stupito tutti poche era fa. Nel profilo Instagram di Marco Bellavia è comparsa una storia in cui c’era lui, insieme al figlio Filippo. Il dolce messaggio vede l’ex gieffino ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 ottobre 2022)to a. Dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri sera in cui il conduttore Alfonso Signorini, ha dichiarato che il concorrente non era potuto andare in studio perché ancora le sue condizioni di salute non erano buone. Oggi finalmente lo rivediamo e lascia unper tutti i suoi fan. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip GF VIP 7,: il suosui social Una lieta sorpresa ha stupito tutti poche era fa. Nel profilo Instagram diè comparsa una storia in cui c’era lui, insieme alFilippo. Il dolcevede l’ex gieffino ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : Dov’è l’umanità dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia, invece di tendergli una mano? #gfvip… - MarioManca : Non sapete la rabbia che mi fa vedere Ciacci che in diretta sgrana in rosario mentre nei filmati annienta Marco Bel… - smoking_wendy : RT @fanpage: Ginevra Lamborghini è stata l’unica squalificata dal #GrandeFratelloVip nella puntata del “processo” contro i vipponi a causa… - SonoImprudente : RT @pomeriggio5: 'Volevo fare i complimenti a Marco Bellavia, chiedere aiuto non è facile' Biagio d'Anelli lancia un messaggio importante… -