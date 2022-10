Marco Bellavia, perché ha lasciato il Gf Vip? Polemiche sui social dopo la sua uscita (Di martedì 4 ottobre 2022) Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La decisione è stata sofferta e combattuta ma soprattutto ha fatto discutere la polemica di alcuni concorrenti che non hanno creduto alla sua versione ed addirittura l’hanno attaccato. Marco Bellavia, perché ha lasciato il Gf Vip? Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La sua decisione ha fatto molto discutere sia dentro sia fuori la casa più spiata d’Italia. Il motivo alla base della scelta del concorrente è un “dolore mentale”. Durante la puntata del programma, il concorrente aveva detto al conduttore Alfonso Signorini: “È vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022)hala casa del Grande Fratello. La decisione è stata sofferta e combattuta ma soprattutto ha fatto discutere la polemica di alcuni concorrenti che non hanno creduto alla sua versione ed addirittura l’hanno attaccato.hail Gfhala casa del Grande Fratello. La sua decisione ha fatto molto discutere sia dentro sia fuori la casa più spiata d’Italia. Il motivo alla base della scelta del concorrente è un “dolore mentale”. Durante la puntata del programma, il concorrente aveva detto al conduttore Alfonso Signorini: “È vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : Dov’è l’umanità dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia, invece di tendergli una mano? #gfvip… - MarioManca : Non sapete la rabbia che mi fa vedere Ciacci che in diretta sgrana in rosario mentre nei filmati annienta Marco Bel… - sighmarty00 : RT @koala_targaryen: chi scrive a signorini per chiedere il rientro di ginevra e chi crea # per farla tornare nella casa dimostra ancora un… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, cosa è successo a #MarcoBellavia e le cause dell'abbandono: facciamo il punto della situazione -